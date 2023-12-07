Su saatlerine akıllı sayaç

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 'akıllı sayaç' uygulamasını hayata geçiriyor. Hassas ölçüm yapan akıllı sayaçlar sayesinde abonelerin su saatleri artık uzaktan okunabilecek. 2024 yılının Şubat ayında pilot bölge olarak seçilen Güzelbahçe, Urla ve Bornova Işıkkent'te yeni uygulamanın devreye girmesiyle birlikte İZSU, abonelerin su saatlerini uzaktan okuyarak faturalandırabilecek. Akıllı sayaçların devreye girdiği bölgelerde tüm abonelerin su saatleri akıllı sayaçlarla değiştirilecek.