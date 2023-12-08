Dikili çöp ve moloz yığınlarıyla doldu

İzmir'in gözde tatil beldelerinden Dikili'de, CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgöz ilçeyi kaderine terk etti. Dikili'deki çöp, moloz, hafriyat dökümleri tepki çekti. Denetimsizlik nedeni ile her geçen gün artan çöp ve molozlar tepkiye yol açarken, Adil Kırgöz'ün Sanayi Sitesi'ndeki işyerine ait tabelasının önündeki rögar kapağının dahi olmadığı göze çarptı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Dikili'nin birçok yerine izinsizce atılan, çöp, hafriyat gibi atıklar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Evsel ve fabrika atıkları İzmir'in gözde tatil ilçesi Dikili'de görüntü kirliliğine neden olurken bir yandan da sağlığı tehdit ediyor. CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e seslenen vatandaşlar, ilçede denetimlerin arttırılmasını talep etti. Yaşam alanlarına atılan çöp moloz gibi atıklardan rahatsızlıklarını dile getiren çevre sakinleri, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün Sanayi Sitesinde bulunan dükkanının tabelasının önündeki kanal kapağının dahi açık olduğunu hatırlatarak, ilçede yolda yürümenin dahi tehlikeli hale geldiğini ifade etti.