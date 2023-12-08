İzmir’de dolandırıcılık yapan sahte polis, vurgundan dönerken polise yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ve 'Yunuslar' olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 6 Aralık günü Bornova ilçesinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada durdurulan bir ticari takside tedirgin davranışlarıyla dikkat çeken İ.A.'nın üzerine yapılan aramada 17 bilezik, 2 altın kolye, 4 adet beşi bir yerde reşat altını, 25 adet çeyrek altın, 1 gram altın, 9 adet reşat altın ve 9 adet ata altın ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise İ.A.'nın bir çok suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

VURGUNDAN DÖNÜYORMUŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucu İ.A.'nın, R.K. adlı bir vatandaşı telefonla arayıp, kendisini emniyet mensubu olarak tanıttığı ve hesapların terör örgütlerinin eline geçti diyerek korkutup dolandırdığı öğrenildi. R.K.'nın altınlarını alan şüphelinin, altınları aldıktan hemen sonra polise yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.