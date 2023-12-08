  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de restoran önündeki tartışma cinayetle bitti

İzmir'de restoran önündeki tartışma cinayetle bitti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece saatlerinde restoran önünde çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 43 yaşındaki Serkan Güngör boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
İzmir’de restoran önündeki tartışma cinayetle bitti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, fidan satışı yapan Serkan Güngör (43), bir restoranın önünde tartıştığı mahallelisi Furkan Tokgöz (22) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, Güngör ile Tokgöz'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri Furkan Tokgöz'ü gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA