Maskeli saldırgan ve çetesi İzmir polisinden kaçamadı

İZMİR Gaziemir'de bir iş yerinin maskeli kişilerce kurşunlanması olayı ile yaklaşık 400 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Gaziemir'de bir oto galeriye maskeli bir zanlı tarafından düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yaklaşık 840 saatlik kamera kaydı inceledi. Elde edilen bilgiler sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri Y.Ç., A.E., İ.Ö. ve N.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiler