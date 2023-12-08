Sümeyra’nın ölümünün ardında baba baskısı çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde 20 yaşındaki Sümeyra Duratimur, oturduğu lüks apartmanın 6'ncı katından kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Ancak acı olayın arkasından aile içi sorunlar olduğu ortaya çıktı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Akıl almaz olay geçtiğimiz Kasım ayının 27'sinde Bornova Kızılay Mahallesi 473 sokakta yeni inşa edilen lüks bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre Sümeyra Duratimur, oturdukları binanın 6'ncı katında kendisini boşluğa bırakarak hayatını sonlandırmak istedi. Mahallelilerin gözü önünde beton zemine çakılan genç kadın kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sümeyra Duratimur hastaneye kaldırıldı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatının baharında yaşamını yitirdi. Sümeyra'nın acı ölümü sonrasında annesi Zeynep Duratimur, ayrı yaşadığı eşi Emin Duratimur'un kızlarına kötü davrandığı için psikolojisinin bozulduğunu ve bu yüzden Sümeyra'nın intihar ettiğini ileri sürdü.

Aynı şekilde abla Hümeyra Duratimur da kız kardeşini ölüme götüren sebeplerin babalarından kaynaklandığını iddia etti. Baba Emin Duratimur da kızının feci ölümünden annesini sorumlu tuttu.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Genç kızın ölümünün ardından yapılan karşılıklı suçlamalar sonrası gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan anne Zeynep Duratimur serbest bırakılırken, mobilyacı olduğu öğrenilen baba Emin Duratimur ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken tutuklanan baba Emin Duratimur'un yakınları, anne Zeynep Duratimur'un iftira attığını ve itiraz ettiklerini söylediler.