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Haberler İzmir İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli itirafçı oldu

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli itirafçı oldu

İzmir merkezli 9 ilde yapılan operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması suçundan gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği ifadelerin ardından 58 örgüt üyesi daha tespit edildi.

İHA
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli itirafçı oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde, Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Aralık sabahı İzmir dahil 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER, 58 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden itirafçı olan 7 kişi, etkin pişmanlıktan yararlanarak emniyetten serbest bırakıldı. İtirafçıların ifadeleri doğrultusunda 58 örgüt üyesi daha tespit edilirken, adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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