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İzmir'de çarpışan iki araç savruldu başka bir araca çarptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan iki otomobil savrularak, arıza yüzünden yolun ortasında duran otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
İzmir’de çarpışan iki araç savruldu başka bir araca çarptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde Ödemiş Birgi- Kiraz Yolu kavşağında trafik kazası meydana geldi. Birgi'den Ödemiş yönüne seyir halinde olan T.P. (30) yönetimindeki 35 AIF 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.C. (36) yönetimindeki 15 LC 458 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Bu sırada, savrulan otomobiller arıza nedeniyle yolun ortasında duran H.Ç.'ye ait 35 DLY 45 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden T.P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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