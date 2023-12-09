Kimliksiz şahıs aracın önüne atladı

İZMİR Tire'de, kimliği belirsiz bir şahıs Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne personel taşıyan bir servis aracının önüne atlayarak ağır şekilde yaralandı. Talihsiz olay, ismi açıklanmayan servis aracının vardiyalı sistemde görev yapan fabrika çalışanlarını işyerine bıraktıktan sonra dönüş yolunda gerçekleşti. İddiaya göre, TOSBİ sınırlarından Tireİzmir karayoluna çıkan servis aracının önüne kimliği belirlenemeyen bir şahıs atladı. Aracın fren yapmasına rağmen ağır şekilde yaralanan şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Bazı görgü tanıkları ise aynı saatlerde üzerinde siyah bir giysi olan birinin karayolunda amaçsızca koştuğunu söyledi.