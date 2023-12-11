Komşu katili oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, fidan satışı yapan Serkan Güngör (43), bir restoranın önünde tartıştığı mahallelisi Furkan Tokgöz (22) tarafından öldürüldü. Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde meydana geldi.

Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

AYNI MAHALLEDE YAŞIYORLAR

Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada, Güngör ile Tokgöz'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede yaşadıkları ve komşu oldukları öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp, gözaltına aldı. Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.