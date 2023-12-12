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Haberler İzmir Binlerce kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Mülk sahibinin rakam oyunu yargıdan döndü

Binlerce kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Mülk sahibinin rakam oyunu yargıdan döndü

İzmir'de bir dükkan sahibi kiracısıyla 2010 yılında imzaladığı taahhütnamedeki tarihi 2019 olarak değiştirdi. Kiracısının tahliyesini isteyen ev sahibinin oyununu yargı bozdu.

İHA

İzmir'de bir dükkanın mal sahibi, kiracısıyla 2010 yılında imzaladığı tahliye taahhütnamesini tahrif ederek tarihi 2019 olarak değiştirdi. Kiracı avukatının dikkati sayesinde ortaya çıkan tahrifat yargıya taşınırken, mahkeme tahrifatı bilirkişi raporuyla da tespit ederek belgeyi geçersiz saydı ve kiracı lehine karar verdi.

Binlerce kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Mülk sahibinin rakam oyununu yargıdan döndü

İzmir'de bir dükkan sahibi, 2010 yılında kiraladığı halıcı dükkanı için kiracısıyla kira sözleşmesinin yanı sıra tahliye taahhütnamesi imzaladı. Aradan geçen yıllar sonucu kiracısı B.G. ile yeniden sözleşme imzalayan mülk sahibi, yeni tahliye taahhütnamesi imzalamayı unutunca, eski taahhütnamenin tarih kısmında tahrifat yaptı. 2010 yılının sonundaki sıfırı 9 yapan mülk sahibi, konuyu yargıya taşıyarak kiracısını iş yerinden çıkartmak isteyerek konuyu yargıya taşıdı. İş yeri sahibinin başvurusu üzerine başlatılan tahliye davasında kiracının avukatı Şenay Geçkil, dikkatli bir inceleme sonucunda belgede yapılan tahrifatı ortaya çıkardı ve tahliyeye itiraz etti. Mahkeme, tahliye taahhütnamesindeki tahrifatı bilirkişi raporuyla da tespit ederek belgeyi geçersiz saydı ve kiracı lehine karar verdi.

Binlerce kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Mülk sahibinin rakam oyununu yargıdan döndü

MÜLK SAHİBİNİN OYUNU BÖYLE BOZULDU
Mülk sahibinin yaptığı tahrifatı tespit etme sürecini anlatan kiracı B.G.'nin avukatı Şenay Geçkil, "Müvekkilimiz, mülk sahibinin kendisine tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye emri göndermesi nedeniyle tarafımıza başvuru yaptı. Taahhütname üzerinde yaptığımız teknik incelemede, 2010 olan düzenlenme tarihinin mülk sahibince 2019 olarak değiştirdiğini tespit ettik. Akabinde derhal itirazda bulunduk ve tahliye işlemlerini durdurduk. Mülk sahibi bu kez tahliye istemli olarak Sulh Hukuk Mahkemesine dava açtı.

Binlerce kiracıyı yakından ilgilendiriyor! Mülk sahibinin rakam oyununu yargıdan döndü

Dava aşamasında yapılan bilirkişi incelemesinde belge üzerinde tahrifat yapıldığı ortaya çıktı. Rapor sonucunda yerel mahkeme tahrif edilen kısımda; ayrıca kiracının imzası bulunmaması nedeniyle taahhütnameyi geçersiz saydı ve mülk sahibinin açtığı tahliye davasını reddetti. Müvekkilimiz ayrıca mülk sahibi hakkında şikayette bulundu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca mülk sahibi hakkında özel belgede sahtecilik suçu nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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