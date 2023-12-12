Dengesini kaybedip düşmesi hayatını kurtardı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası emekli öğretmen Mehmet Bardakçı, Çarşı Caddesi'nde alışveriş yaparken düştü. Düşme sonucu göğsünde ağrı oluşan Bardakçı'yı yakınları, kaburgasında kırık olabileceği şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Nöbetçi göğüs cerrahı Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya tarafından muayene edilen Bardakçı'nın çekilen röntgeninde kırık tespit edilmedi. Kaya, ayrıntılı tetkikler için tomografi çekilmesini istedi.