Dengesini kaybedip düşmesi hayatını kurtardı

Erken teşhisin tedavi sürecinde önemli olduğunu anlatan Kaya, "Hastaya teşhis konması ameliyat yapılması ve taburcu olması 15 gün sürdü. Hasta düşme sonucu geldi. Bazen başımıza gelen kötü şeyler belki de iyi şeydir. Hasta düştü ve hayatı kurtuldu." ifadelerini kullandı. Akciğer kanseri hastalarının daha çok ileri evrede kendilerine geldiğini aktaran Kaya, "Mehmet Bey'in kadar küçük yakaladığımız olgular, tedaviye son derece iyi yanıt veriyor. Ben bugüne kadar bu kadar küçük boyutlu tümör görmedim." dedi.

Ameliyatta sağ akciğerin 3'te birini çıkardıklarını kaydeden Kaya, "Tümör 1 santimetre gibi çok küçük olduğu için hasta bundan sonra ışın tedavisi ya da kemoterapi almayacak. Hayatına kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Kanser erken evrede yakalanırsa ışın ve kemoterapi vermiyoruz. Büyük bir şans." diye konuştu.