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Haberler İzmir Kayalıklardan düşen genç helikopterle kurtarıldı

Kayalıklardan düşen genç helikopterle kurtarıldı

HABER MERKEZİ
Kayalıklardan düşen genç helikopterle kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, dağlık bölgede yürürken düşerek yaralanan Mehmet Güler (30), helikopter ile kurtarıldı. Gümüldür Mahallesi'nde, yürüyüş için dağlık alana giden Güler'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD, ANDA, AKUT ve MENDAK Arama ve Kurtarma ekipleri, koordineli çalışma başlattı.

DRONE İLE GÖRÜLDÜ

Drone ile de havadan yapılan aramalarda, Güler kayalık alanda yaralı halde görüldü. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri Güler'in vücudunda kırıklar olduğunu saptayınca yaralının bulunduğu bölgeden alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter sevk edildi. AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sedyeye bağlanan yaralı, helikoptere vinç yardımıyla alındı. Adnan Menderes Havalimanı'nda indirilen Güler, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Güler, Menderes Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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