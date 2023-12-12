Sürücü kamyonla ölüme uçtu

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'ndaki bir taş ocağında kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu Nail Özcan isimli işçi hayatını kaybetti. Olay, geçen Pazar günü Bergama ilçesindeki bir taş ocağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Kozak Yaylası'ndaki bir taş ocağında hammadde taşıyan kamyon geri geri gelirken uçurumdan aşağıya yuvarlandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇABALAR YETERSİZ KALDI

İzmir'de Kozak Yaylası'nda bir kamyon uçuruma yuvarlandı. Kamyonun devrilmesi sonucunda Nail Özcan yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.