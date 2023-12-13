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Haberler İzmir İzmir merkezli 'Vurgun' operasyonu! 5 milyonluk dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi

İzmir merkezli 'Vurgun' operasyonu! 5 milyonluk dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi

İzmir merkezli 3 ilde taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştiği, bu eylemlerde mağdur edilen toplam 27 kişi olduğu öğrenildi.

DHA

İzmir merkezli 3 ilde vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadiyle 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen 'Vurgun' operasyonunda gözaltına alındı.

İzmir merkezli ’Vurgun’ operasyonu! 5 milyonluk dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şüphelileri tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takipler süresince toplam 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştiği, bu eylemlerde mağdur edilen toplam 27 kişinin bulunduğu ve yaklaşık olarak 5 milyon lira değerinde mağduriyetin oluştuğu belirlendi. Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne üye 11 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve Denizli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir merkezli ’Vurgun’ operasyonu! 5 milyonluk dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi

AJANDADA ALACAK NOTLARI
Narkotik dedektör köpeği 'Poine'nin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda 589 reklam ve danışmanlık sözleşmesi adı altında düzenlenen evrak, 46,5 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 19 farklı bankalara ait kart ve kredi kartı ile içerisinde alacak konularına ait notların olduğu ajanda ele geçirildi. 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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