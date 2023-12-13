İzmir merkezli ’Vurgun’ operasyonu! 5 milyonluk dolandırıcılık yapan suç örgütü çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taşınmaz satış ilanı paylaşan vatandaşların taşınmazlarını değerinin üstünde satma vaadi ile dolandıran şüphelileri tespit etti. Yürütülen teknik ve fiziki takipler süresince toplam 25 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştiği, bu eylemlerde mağdur edilen toplam 27 kişinin bulunduğu ve yaklaşık olarak 5 milyon lira değerinde mağduriyetin oluştuğu belirlendi. Liderliğini M.A.'nın yaptığı suç örgütüne üye 11 şüpheliyi yakalamak için İstanbul ve Denizli'de bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.