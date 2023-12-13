Kaburga kırığı şüphesi hayatını kurtardı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dengesini kaybederek düşen ve götürüldüğü hastanede kaburgasındaki kırık nedeniyle çekilen tomografi sonucunda akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan 69 yaşındaki Mehmet Bardakçı, erken teşhisle sağlığına kavuştu. Bardakçı'nın tomografi raporunu inceleyen doktorun dikkati sayesinde akciğerinde belirlenen tümör operasyonla alındı.

ERKEN TEŞHİS EDİLDİ

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya, "Tümör çok küçük olduğu için hasta bundan sonra ışın tedavisi ya da kemoterapi almayacak. Hayatına kaldığı yerden hiçbir şey olmamış gibi devam edecek" dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya, akciğer kanserinin başlangıç aşamasında belirti vermediğini, bu nedenle teşhis edilmesinin zor bir hastalık olduğunu söyledi. Erken teşhisin tedavi sürecinde önemli olduğunu anlatan Kaya, "Hastaya teşhis konması ameliyat yapılması ve taburcu olması 15 gün sürdü. Hasta düşme sonucu geldi. Bazen başımıza gelen kötü şeyler belki de iyi şeydir. Hasta düştü ve hayatı kurtuldu" dedi.

BÜYÜK ŞANS

Akciğer kanseri hastalarının daha çok ileri evrede kendilerine geldiğini aktaran Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya, "Mehmet Bey'in kadar küçük yakaladığımız olgular, tedaviye son derece iyi yanıt veriyor. Ben bugüne kadar bu kadar küçük boyutlu tümör görmedim" dedi. Ameliyatta akciğerin 3'te birini çıkardıklarını kaydeden Kaya, "Tümör çok küçük olduğu için hasta bundan sonra ışın tedavisi ya da kemoterapi almayacak. Hayatına kaldığı yerden devam edecek. Kanser erken evrede yakalanırsa ışın ve kemoterapi vermiyoruz. Büyük bir şans" diye konuştu.