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Haberler İzmir Ocağa koyduğu tencere sonu oldu! Emekli astsubay hayatını kaybetti

Ocağa koyduğu tencere sonu oldu! Emekli astsubay hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Olay sırasında tek yaşayan 81 yaşındaki emekli astsubay, dumandan etkilenerek yaşamını yitirirdi. Yangının ocaktaki tencerenin alev alması sonucu ortaya çıktığı belirlendi.

İHA
Ocağa koyduğu tencere sonu oldu! Emekli astsubay hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde dün akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi Mercan Sokak'ta yangın çıktı. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında yalnız yaşayan emekli astsubay Turgut Aktaş (81), yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde çıkan küçük çaplı yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan Aktaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aktaş, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Emekli astsubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgut Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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