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Haberler İzmir 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı atarak 10 milyonluk vurgun yapmışlar!

'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı atarak 10 milyonluk vurgun yapmışlar!

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 4 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 69 şüpheli yakalandı. Suç şebekesinin mağdurlara kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıttığı ve 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı gönderdiği öğrenildi.

İHA
’Adınıza açılan dava mevcut’ mesajı atarak 10 milyonluk vurgun yapmışlar!

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkezleri kurup, kendilerini icra memuru veya avukat olarak tanıtarak vatandaşlara 'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı göndererek dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti.

Yöneticiliğini Ö.A.'nın yaptığı suç örgütünün aynı zamanda sahte ev ilanlarıyla vatandaşlardan aldıkları kaporaları da başka hesaplara aktarıp iletişimi kopardıkları belirlendi. Şebekeye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir merkezli Bursa, Manisa ve Çorum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

94 KİŞİYİ 10 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan çalışmalar kapsamında ��üphelilerin, 94 vatandaşı toplam 10 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

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