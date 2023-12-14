Bursalı: Kimseyi arkada bırakmayız

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, AK Parti iktidarı döneminde 21 yıl boyunca sosyal hizmet alanında devrim niteliğinde projelere imza atıldığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın İzmir'e yönelik hizmetlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Bursalı, özellikle sosyal yardımlar konusunda önemli bir zihniyet dönüşümünün yaşandığını dile getirdi.

Yaşanan zihniyet dönüşümünü de açıklayan Bursalı, "Hükümet olarak sosyal yardım ve sosyal hizmet başlıklarında arz odaklı değil talep odaklı hizmetler sunuyoruz. Bu neden önemli? İhtiyaç sahibinin ihtiyacının doğru tespiti ve sonrasında bu ihtiyacın eksiksiz giderilmesi açısından önemli. Değilse devletin ortaya koyduğu kriterlerin kime uyup kime uymadığı ya da ortalama ihtiyacın ne olduğu bilinmeden verilecek hizmetler boşa kürek sallamaktan öteye gidemeyecektir. AK Parti olarak 'kimseyi arkada bırakmayan' politikalar ortaya koyduk. Günün şartlarına uygun modeller geliştirdik. Böylece ihtiyaç sahiplerini doğru tespit edip hizmetlerin doğru kişilere ulaşmasını sağladık" ifadelerini kullandı.