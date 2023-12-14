Soyer topu hükümete attı! İzmir’deki gerçeği AK Partili Hamza Dağ duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi önlem almayınca kent merkezinde mezarlık krizi patlak verdi. Mevcut mezarlıkların yerine yenileri açılmadığı için son zamanlarda vatandaşlar cenazelerini kent merkezinden kilometrelerce uzakta, kırsal alanlarda yer alan mezarlıklara defnetmek zorunda kaldı.

Vatandaşlardan gelen tepkilerin giderek artması üzerine Soyer her zaman olduğu gibi topu yine hükümete attı. Her fırsatta 'Hükümet tarafından engelleniyoruz' açıklaması yapan Soyer mezarlık konusunda da tahsis taleplerinin ilgili bakanlıklar tarafından sonuçlandırılmadığını öne sürüp yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.

SOYER'E YÜKLENDİ

Soyer'in algı operasyonunu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bozdu. Bakanlık Güzelbahçe Yaka mahallesinde imar planlarında mezarlık olarak işli olan ve mülkiyeti hazineye ait 350 bin 829 metrekarelik alanın mezarlık yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesine ön tahsisine onay verdi. Yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada Soyer'e yüklendi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mezarlıklar konusundaki sıkıntılar bir süredir İzmir'imizin gündem maddelerinden biriydi. Mezarlık ile ilgili tüm sorumluluklar belediyeye ait olmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ısrarla hazine arazisini talep etmiş ve sorumluluğu hükümete atmaya çalışmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer'in bu konuda hükümetimize yaptığı çağrı üzerine hükümet olarak gerekli desteği 'hemşehrilerimiz için' vereceğimizi belirtmiştik.

Fakat Sayın Soyer, bu önemli husus için yetkili makamlarla görüşmeler yapmak yerine sadece bir yazı yazmakla yetinmiş, İzmirlilerin taleplerini "hafife" aldığını bir kez daha göstermiştir. Biz ise ilgili yazının ardından söz verdiğimiz gibi hemşerilerimizin önemli bir talebi olan bu konunun bizzat takipçisi olduk. Geldiğimiz noktada; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Güzelbahçe Yaka Köyü'ndeki hazine arazisi olan bölgenin mezarlık olarak kendilerine tahsis edilmesi" talebi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Geçmişte birçok projede, bugün de mezarlık konusunda olduğu gibi; İzmir'in ihtiyaçları doğrultusunda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.