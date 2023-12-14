Tire’de taş döşenmeyen köy kalmayacak

İZMİR'İN Tire ilçesinde, parke taşı döşenmeyen köy kalmayacak. AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, kırsalda belirlenen mahallelere İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 24 bin metrekare parke taş döşeneceğini ifade etti.

KIRSALIN ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

TİRE kırsalında, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla harekete geçtiklerini kaydeden Uğurlu, "Muhtarlar ile yapılan istişareler sonucu söz konusu parke taş ihtiyacımızı Tire Kaymakamlığı'na bildirdik. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan 24 bin metrekare parke taş önümüzdeki haftalarda ihtiyaç bulunan bölgelere sevk edilecek. İzmir Valimiz Sayın Süleyman Elban'a, Kaymakamımız Sayın Vural Karagül'e ve AK Parti İzmir İl Başkanım Sayın Bilal Saygılı'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.