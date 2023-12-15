İzmir’de 27 zehir taciri yakayı ele verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında 03-09 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 66 operasyonlarda; 83 şüpheliye işlem yapıldı, 25 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 27 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda; 3.497 gram esrar-skunk, 6 bin 139 adet sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 10 adet hassas terazi, 10 adet tüfek, 17 adet ruhsatsız tabanca, 358 adet ruhsatsız tabanca ile tüfek fişeği ele geçirildi.