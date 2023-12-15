Yetkili dolandırıcı

İZMİR Menderes'te eşiyle yaşayan Yüksel Yeşukan'ın (60) televizyonu arızalanınca Google arama motorundan televizyon firmasının yetkili servisini arattı. İlk çıkan linke tıklayan Yeşukan, kendisini servis elemanı olarak tanıtan kişiyle sözleşti. Eve gelen servis elemanı, arızayı belirtip tamir için 5 bin 276 TL talep etti, ardından hem parayı hem televizyonu alıp gitti.

DALGA GEÇER GİBİ...

BİR süre sonra dolandırıldığını anlayan talihsiz adam jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Yüksel Yeşukan, "Televizyonu verdik. Tamir parasını da ödedik. 2 gün dediler, 12 gün geçti dönüş olmadı. Savcılıkta öğrendik ki 20 kişiyi dolandırmış. Vatandaşlar dikkat etsin" dedi. Şüpheliyi sosyal medyada araştırdıklarını belirten Yeşukan avukatı aracılığıyla şüpheliyi aradıklarını belirterek, "Paylaşımlarından, mağdurların parasıyla lüks bir hayat yaşadığını tespit ettik. Bize geri dönüş yaptı ancak 'Şu an televizyonunuz elimde. Onu okşuyorum. İnşallah tamir edeceğim' diyerek telefonu kapadı. Sonra da bizi engelledi" diye konuştu.