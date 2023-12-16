Dikili’de lağım rezaleti

İzmir'in Dikili ilçesindeki bir caddede taşan lağım suları çevreyi kirletip pis kokuya neden oldu. Kentin göbeğindeki manzarayı cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar Dikili Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, "Bu ne rezalet" dedi.

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

Adnan Menderes Caddesi'nde rögardan taşan lağım suları çevre kirliliğine yol açtı. Yol kenarında biriken lağım sularının etrafa pis koku yaydığına da dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu. Dikili gibi bir tatil beldesine bu tür manzaraların yakışmadığından dert yanan vatandaşlardan biri cep telefonu ile görüntüleri kayda aldı. Yaşananlara isyan eden vatandaş, "10 gündür bu rezalet devam etmekte. Sanırım ilgililerin bu seçim çalışmalarından dolayı zamanlarının olmadığı kanaatindeyiz. Bu rezaletin, bu lağım patlamasının vatandaşlar tarafından görülmesini isteriz" diye konuştu. Yaşanan durumun hem çevre hem de halk sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan vatandaşlar, Dikili Belediyesi'nden bu rezaletin çözümü için harekete geçmesini istedi.