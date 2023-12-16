Eğlence merkezindeki ’Ne bakıyorsun?’ lafı ortalığı karıştırdı: 1 ağır yaralı

İzmir'de, saat 01.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanında kavga çıktı. İddiaya göre, H.C.A. aynı yerde eğlendikleri Y.Y.'ye 'Ne bakıyorsun?' diyerek laf attı. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.C.A., üzerinde bulunan tabancayla Y.Y.'nin başına ateş edip, kaçtı. Y.Y., kanlar içerisinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Y.Y. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.