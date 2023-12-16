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İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir'de yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm deniz seferleri geçici olarak iptal edildi. İzdeniz'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağanak yağış ve olumsuz hava şartları sebebiyle saat 14.20 itibariyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İHA
İzmir’de deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm deniz seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği açıklandı.

İzmir'de sağanak yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle, saat 14.20'den itibaren tüm deniz seferlerinin iptal edildiği açıklandı. İzdeniz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle saat 14.20'den itibari ile tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi.

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