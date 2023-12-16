İzmir’de düzensiz göçmenlere operasyon

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 179 düzensiz göçmen yakalanırken, yine aynı ilçe açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve lastik bot arızasıyla sürüklenen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Günün değişik saatlerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak üzere olan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası sebebiyle sürüklenen lastik botlar içerisindeki toplam 145 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.