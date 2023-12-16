Plakasız kamyonlarla çevre katliamı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan vatandaşlar, bazı kamyonet sürücülerinin yasak olduğu halde ormana ya da yol kenarlarına moloz dökmek için araçlarının plakalarını söktüklerini iddia etti. Salih Omurtak Mahallesi 9602 sokak ile 9600 sokak civarında park halinde bulunan plakasız kamyonetlerin yasa dışı işlerde kullanıldığına dikkat çeken vatandaşlar, İzmir'de görevli polis ve belediyede çalışan zabıta ekiplerine çağrıda bulundu.

KAÇAK MOLOZ DÖKTÜLER

Söz konusu adreslerdeki sarı ve beyaz renkli park halindeki kamyonetleri kullanan sürücülerin araç plakalarını söküp kaçak moloz dökümü yaptığını iddia eden vatandaşlar, sürücülerin bu şekilde suçtan kaçıp çevre katliamı yaptıklarının altını çizdi. Kamyonet sürücülerinin günün belirli günlerinde inşaatlardan ya da evlerden aldıkları molozları kaçak olarak ormanlık alana ya da yol kenarlarına boşalttıklarını öne süren vatandaşlar, bu sürücülerin çevredeki vatandaşlar ya da güvenlik güçlerine yakalanmamak için kamyonetlerinin plakalarını özellikle söktüklerini de iddia etti. Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, "Kamyonetleri ile çevre katliamı yapan bu kişilere birilerinin artık 'Dur' demesi gerekiyor" dedi