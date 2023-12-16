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Haberler İzmir Yüklü miktarda parasını dolandırıcılara kaptırdı! "Hisselerini karlı satacağız" diyerek kart bilgilerini ele geçirdiler

Yüklü miktarda parasını dolandırıcılara kaptırdı! "Hisselerini karlı satacağız" diyerek kart bilgilerini ele geçirdiler

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 3 dolandırıcı, devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satacakları vaadiyle bir kişiyi kandırdı. Adamın kart bilgilerini ele geçiren şüpheliler hesaptaki yüklü miktardaki parayı kendi hesaplarına aktardı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

İHA
Yüklü miktarda parasını dolandırıcılara kaptırdı! Hisselerini karlı satacağız diyerek kart bilgilerini ele geçirdiler

İzmir'de Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan C.A. adlı bir vatandaşın banka kart bilgilerini ele geçiren Y.U., M.A. ve Y.E. adlı 3 kişi tarafından, devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satacağı vaadiyle kandırdıkları ve C.A.'nın telefonuna program kurarak vatandaşın banka hesabındaki yüklü miktarda parayı kendi hesaplarına geçirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2'si kadın 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere oldukları anlaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.U., M.A. ve Y.E., adliyeye sevk edildi.

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