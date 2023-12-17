“25 yıldır CHP’nin yönettiği İzmir’de şehircilik çöktü”

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Çiğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti'nin yerel yönetimler partisi olduğunu söyleyen İnan, İzmir'in 25 senedir CHP'li belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini, kentte şehirciliğin çöktüğünü savundu.

'İZMİRLİLERİN MAĞDURİYETİ BİRİKTİ'

İNAN, "En hızlı şekilde İzmirimizde altyapısıyla, üstyapısıyla AK Parti belediyeciliğiyle birlikte 25 senede oluşan cari açığı kapatmış olacağız. Bunun için de kolları sıvadık. İzmirli hemşerilerimize bu talebi iletiyoruz. İnşallah İzmirli hemşerilerimizin yoğun bir desteğiyle bu neticeye en yakın durumdayız" dedi. İnan sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'ye 25 senedir İzmirli hemşerilerimiz çok yoğun bir kredi tanıdı. Hepsi belediye başkanlarından şikayetçi. Amma velakin CHP'ye de gönül verdiklerini bize ifade ediyorlar ama bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik noktasının ne kadar sınıfta kaldığını da İzmirli hemşerilerimiz her yağmurda, her çamurda ve her bir afette altyapının çöktüğünden dolayı aşırı mağduriyeti yaşıyorlar. Bu mağduriyetler artık birikti. Bu mağduriyetlerin çözümünün de AK Parti belediyeciliği olduğunu da gayet iyi biliyorlar." İnan, 2019 yerel seçimlerinde ğunu aldıklarının çok daha üzerinde oy alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini kazanacaklarını dile getirdi.