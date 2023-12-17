Bir aydır kayıp Pamuk kuyuda bulundu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık bir aydır kayıp olan 'Pamuk' isimli köpeği, ihbar üzerine bir kuyuda buldu. 42 metre derinlikten 3 saatlik çalışmanın ardından çıkarılan Pamuk sahibine teslim edildi. Güney Bölge Birinci Posta Amiri Ömer Selçuk ve ekibi, olay yerine vardığında önce kuyu derinliğini belirlemek için lazer metre ile ölçüm yaptı. Derin kuyularda sağlık açısından risk oluşturan metan gazına yönelik gerekli önlemler alındıktan sonra iple kuyuya giren Ömer Selçuk, Pamuk'u bulunduğu yerden aldı. Pamuk, sahibine teslim edildi.