‘Hisselerini karlı satalım’ dolandırıcılığı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde bir vatandaşı, devre mülk hisselerini yabancılara karlı olarak satacağı vaadiyle kandıran dolandırıcılar, vatandaşın banka hesabındaki paraları kendi hesaplarına geçirdiler. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2'si kadın 3 şüpheliyi başka bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2'si kadın 3 şüphelinin başka bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırmak üzere oldukları anlaşıldı. Suçüstü yakalanan şüpheliler Y.U, M.A. ve Y.E, adliyeye sevk edildi.