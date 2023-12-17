Survivor İzmir

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AYNI MANZARA

Geçtiğimiz haftalarda da yaşanan yağış nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su basan İzmir'de metro çıkışlarında oluşan su birikintileri vatandaşların yürümesini dahi engelledi. Yollarda da aynı manzara hakimdi. Çok sayıda sürücü ilerlemekte zorluk yaşadı, araçları yolda kalan vatandaşlar oldu.

Alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle kritik arterlerdeki trafikte aksamalar oluştu. Denizin yükselmesi nedeniyle sahil kesimlerinde itfaiye ve İZSU ekiplerinin taşkın riskine karşı tedbir aldığı görüldü. Körfez içi vapur seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

İPTAL EDİLDİ

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle saat 14.20 itibarıyla tüm vapur seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'NİN Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.