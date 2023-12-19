Suçla mücadele tam gaz sürüyor

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, kente atanmasının ardından geçen 4 aylık süreci değerlendirdi. 39 suç örgütünün çökertildiğini açıklayan Vali Elban, basın temsilcileriyle bir araya geldi.

UYUŞTURUCU RAPORU

Toplantıya İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Sayın Serkan Tezel eşlik etti. Vali Elban, "Geldiğim günden itibaren kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulması için çaba içerisindeyim. Bugün 4 aylık güvenlik ve asayiş çalışma başlıklarını paylaşmak istiyoruz.Uyuşturucu konusu her şehrin olduğu gibi İzmir'in de maalesef en çok şikayet aldığımız konulardan biri. Bununla ilgili olarak tüm birimlerimiz 24 saat denetim gerçekleştiriyor. 10 bin 256 olay yaşandı. 11 bin 650 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satan 11 bin 650 kişi yakaladı, 455 kilo uyuşturucu, 1 milyon 247 bin hap ele geçirildi. Gençlerimizin uyuşturucuya bulaşmamasıyla ilgili önleyici faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz" dedi. İzmir'de 4 ayda 39 suç örgütünün çökertildiğini vurgulayan Vali Elban, "386 kişi adliyeye sevk edildi. Bu yapılarla mücadelede kararlıyız" dedi ve ekledi: "Trafik denetimlerimizde 2 milyon 75 bin araç kontrol edildi, yasaya aykırı araçlara cezai işlem uygulandı. Kesinleşmiş mahkumiyeti olan kişilerden 5 yıl ve üzeri yakalaması olan 2 bin 245 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi."

'HIRSIZLIK ORANI AZALDI'

Gerek suç örgütleriyle mücadele gerek göçmen kaçakçılığı gerekse çetelerle olan mücadelede çok sayıda silah ele geçirdiklerinden de bahseden Vali Elban, "4 ayda 1712 tabanca, 282 tüfek, 8 uzun namlulu silah, 151 kurusıkı tabanca, 1188 kesici ve delici alet ve 19 bin 57 silahlara ait fişek ele geçirildi" dedi. Mala karşı işlenen suçlara ilişkin bilgi veren Vali Elban, "4 ayda 12 bin 277 mala karşı suç işlendi. Evden hırsızlık yüzde 37, işyerinden hırsızlık yüzde 46, oto hırsızlığı yüzde 28, oto hırsızlığı yüzde 62, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 38, yankesicilik yüzde 73, açıktan hırsızlık yüzde 48 azaldı" dedi.

VATANDAŞA ÇAĞRI: İHBAR EDİN

İzmir'de yeterli personel ve araç olduğunu vurgulayan Vali Elban, "Çok ileri teknolojiden faydalanıyoruz. Dolayısıyla bir eksiğimiz yok. Lütfen karşılaştığınız her konuda ve suç işlendiğini düşündüğünüz her olayda bizi bilgilendirin. Biz de o işi durdurmak için o işi önleyelim. Herhangi bir konuda ihbarda bulunmak istiyorsanız tereddütsüz 112'yi arayın" dedi.

21 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaçak göçmen konusundaki çalışmalarda 21 bin 619 kaçak göçmenin yakalandığına dikkat çeken Vali Elban, "Organizatörlük yapan 385 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi" dedi.