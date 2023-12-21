AK Partili Saygılı’dan Kemalpaşa çıkarması: Emaneti geri alacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemalpaşa İlçe Teşkilatıyla buluştu. Başkan Saygılı, üyelerin de yoğun katılım gösterdiği buluşmada, Kemalpaşa'nın önemini anlattı ve "Emaneti geri alacağız" mesajını verdi.

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemalpaşa İlçe Teşkilatıyla buluştu. Partililerin yoğun bir katılım gösterdiği buluşmada Başkan Saygılı önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin Kemalpaşa'yı yerel seçimlerde geri almak olduğunu ifade eden Saygılı, "Kemalpaşa, geçmişte yerel ve genel idare uyumunu, verimini, hizmet kalitesini, yatırımlarını yaşamış bir ilçemiz. Ne zaman CHP'ye güvense, hizmet yetkisi verse sükût-u hayale uğramış bir ilçemiz. Ancak, hükümetimizin yatırımlarını aralıksız sürdürdüğü bir ilçemiz. Halkımız bunu Torbalı'da, Menderes'te, Selçuk'ta, Ödemiş'te de yaşıyor. 31 Mart sandığında bu emanetleri mutlaka geri alacağız. İzmirlileri özledikleri hizmete kavuşturacağız. CHP Belediyeciliğinin oluşturduğu mağduriyetlere tek tek son vereceğiz. Kemalpaşa'yı ve diğer ilçelerimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Bu dönem İzmir'den bekliyoruz; Büyükşehir Belediyesi'ni de AK Parti'ye emanet etmelerini bekliyoruz. Görecekler ki, bizde emanete hıyanet olmaz. Bizde, emanet baş tacıdır. 22 yıldır millete hizmete bir an dahi ara vermeyen, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini ortaya koyan AK Parti, artık İzmir'in yerel idaresinde de hizmet anlayışını sergileyecek. İzmir, önce tozdan topraktan, çamurdan, selden, taşkından, kokudan kurtulacak. Sonra dönüşecek, cehresi değişecek. İzmir AK Parti Belediyeciliği ile mutlu bir kent olacak" dedi.

"OLUŞTURDUĞU KATMA DEĞERDEN PAYINI ALMALI"

Kemalpaşa'nın yörük geleneğinin önemli bir kaynağını oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Saygılı; "Kemalpaşa, kendini var ettiği gelenekleri ile toprağa akıttığı alın teri ile büyüyen İzmir'in nadide ilçelerinden. Ancak farklı alanlarda da hızla büyüyen, gelişen de bir ilçe. Tarım kadar sanayinin de öne çıktığı ilçemizin daha çok kazanması ve örnek olması için önce temel problemlerin çözülmesi, yerel beklentilerinin karşılanması gerekli. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın İzmir'in en büyük konsensüsünü sağladığı ve 35 projesinden biri olan 3 Milyon 29 bin 105 metrekare büyüklüğündeki Lojistik Merkezi ve Tır Gümrüğü gibi dev bir yatırımı bünyesinde barındıran Kemalpaşa'nın günlük hizmet problemleriyle cebelleşmemesi gerekli. Burada da kayıp bir 5 yıl var. Bu kaybı, 31 Mart sabahından itibaren hızla telafi edeceğiz. Bu şehrin yaşayanları, üretenleri; esnafı, çiftçisi, sanayicisi oluşturduğu katma değerden payını almalı" diye konuştu.

"AYRIMSIZ HİZMET AK PARTİ'NİN İŞİ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 30 ilçe teşkilatının sahada olduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kez çok yaklaştık. Biz yaklaştıkça da İzmir gerçek hizmete, icracı belediyeciliğe yaklaşıyor. Halkımıza şunu anlatmamız gerekiyor. AK Parti nasıl 22 yıldır ülkemizin dört yanına eşit ve ayrımsız hizmet, yatırım götürüyorsa; İzmir'den hiç elini çekmediyse; Büyükşehir Belediyesi'ni 30 ilçenin yerel idaresinin yetkisini aldığında da İzmir'in dört yanı için aynını yapacak. Ayrımsız hizmet edecek. İzmir, bu farkı çok kısa sürede görecek. Çünkü, tıpkı şehirler gibi bizim için de zaman kıymetli. İzmir çok zaman kaybetti. Artık, daha fazlasına da takati kalmadı. Hep birlikte, hizmet dönemini başlatacak, şehrimizin geri kalmışlığına son vereceğiz."