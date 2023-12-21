CHP, İzmir’i ‘yoklar şehri’ne dönüştürdü

2024 yerel seçimleri öncesinde sahaya erken inen AK Parti İzmir'in İl Başkanı Bilal Saygılı, Bayraklı Teşkilatı ile Buluşması'nda, 4,5 yıllık çalışmalarını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. Başkan Saygılı, "Ülkenin durumunu 'hazin' diye nitelemişler, yine ezberledikleri yerden hükümeti hedef almışlar. 'Savaşlar', 'krizler çemberindeyiz' diyerek de kendi söylediklerini çürütmüşler. Hazin bir durum, bir hezimet varsa; o da İzmir'in başındadır. İdare ettikleri, yetkili oldukları İzmir'i düşürdükleri durum belli. Soyer'in başkanı olduğu İzmir'de ses var görüntü yok; reklâm var ürün yok" diye konuştu.

'MİLYARLIK YATIRIM'

İzmir için yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını anlatan Saygılı, teşkilatın kapı kapı bunları anlatmasını istedi. Başkan Saygılı sözlerini şöyle sürdürdü; "Halkımız, görüyor. Ama biz yine de anlatmaya devam edeceğiz. CHP'li Büyükşehir Belediyesi hayal satıyor, biz hayalleri gerçekleştiriyoruz. Onlar yıllardır iki kürek harçla temel atıp, milyarlık reklamlarla kendisini alkışlatıyor; biz milyonluk, milyarlık sayısız yatırımın kurdelesini kesiyoruz" diye konuştu.