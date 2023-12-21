Her yağmurda aynı manzara! İzmir Körfezi çamura bulandı! Şimdi yüz bakalım Soyer...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez'i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İzmir'de sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış sonrası Körfez'i çamur kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtilmişti. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün kıyı kesimlerde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) ilk saatlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı riski, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Yağış sonrası CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözde altyapıya önem verdiği İzmir'de, Körfez çamurla kapladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er vererek şu sözleri söyledi: Yağış gece saatlerinde başladı ve hala yağmaya devam ediyor. Saatlerdir yağış aralıksız olarak sürüyor. Metrekareye düşen yağış miktarı sürekli olarak yükseliyor. Meteoroloji Antalya ve Muğla için turuncu uyarı, Çanakkale, Manisa, Aydın ve İzmir ile ilgili de sarı uyarı verdi. İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesi en yüksek yağışı alan yerlerden oldu.
ÇAMUR KÖRFEZ'E AKIYOR
İzmir'de yağan yağış Körfez'e yansıdı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Poligon Deresi, Bayraklı'daki Melez Çayı, Arap Deresi ve Bayraklı Deresi vasıtasıyla yükseklerden gelen yağmur suyu Körfez'i kaplamış durumda. Şu anda İnciraltı mevkiinde Körfez'i çamura buladı. İzmir'de; Balçova, Güzelbahçe, Narlıdere, Seferihisar ve Urla olmak üzere kilometrekareye 40 KG yağış düştü. Yağışların akşam 21.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.
ŞAHANE ALTYAPIYLA RÖGARLAR TAŞTI (!)
Körfez'deki görüntüler sistemin çalışmadığını gösteriyor. Caddelerdeki rögorlar İzmir'in pek noktasında taştı. Taşan rögarlar menfezler aracılığıyla İzmir Körfezi'ne aktı.
TUNÇ SOYER'İN KÖRFEZ OYUNU
28 Ekim tarihinde iç körfez yerine zaten temiz olan orta körfezde kulaç atıp İzmirlilere seçim meydanlarında verdiği sözü tuttuğunu iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in algı operasyonunu yine Körfez bozdu. Soyer'in "Körfez Temizleniyor" açıklamasından saatler sonra Karşıyaka sahilini balık ve yosun kokusunu andıran ağır bir koku kapladı. Deniz suyu da koyu kırmızı renge büründü. Havanın da güzel olması ile Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için sahillere akın eden on binlerce İzmirli, denizden etrafa yayılan pis koku nedeniyle zor anlar yaşadı.
VEHAMETİN RAPORU
Öte yandan Tunç Soyer, Körfez'in temiz olduğunu söylemişti ancak gerçek bakanlık raporunda ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in üç ayrı bölgesinden aldığı su numunelerini analiz ettirdi. Raporda, amonyak miktarı 19 kat yüksek çıktı. Kolibasili oranının da sınır değerinin çok üstünde olduğu belirlendi.
İZMİR'DE HER YAĞIŞ SONRASI AYNI MANZARA
Kasım ayı oldukça yağışlı geçti. İzmir ortalamasının 2,5 katı yağış aldı. Bugün yağışların şiddetli olmaması ve saatlere yayılması barajların dolması açısından oldukça önemli. Bizler sabah saatlerinde Narlıdere ilçesindeydik. Burada şiddetli yağışın etkisiyle ve özellikle arıtma tesislerinin kapasitesinin arttırılamaması nedeniyle Naralıdere'deki arıtma tesisi şişti. Bu nedenle rögarların taşması ve kanalizasyon suyuyla karışmasıyla ortaya bu manzara ortaya çıktı. Ortaya İzmir'e yakışmayan görüntüler çıktı.