Her yağmurda aynı manzara! İzmir Körfezi çamura bulandı! Şimdi yüz bakalım Soyer...

VEHAMETİN RAPORU

Öte yandan Tunç Soyer, Körfez'in temiz olduğunu söylemişti ancak gerçek bakanlık raporunda ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in üç ayrı bölgesinden aldığı su numunelerini analiz ettirdi. Raporda, amonyak miktarı 19 kat yüksek çıktı. Kolibasili oranının da sınır değerinin çok üstünde olduğu belirlendi.

İZMİR'DE HER YAĞIŞ SONRASI AYNI MANZARA

Kasım ayı oldukça yağışlı geçti. İzmir ortalamasının 2,5 katı yağış aldı. Bugün yağışların şiddetli olmaması ve saatlere yayılması barajların dolması açısından oldukça önemli. Bizler sabah saatlerinde Narlıdere ilçesindeydik. Burada şiddetli yağışın etkisiyle ve özellikle arıtma tesislerinin kapasitesinin arttırılamaması nedeniyle Naralıdere'deki arıtma tesisi şişti. Bu nedenle rögarların taşması ve kanalizasyon suyuyla karışmasıyla ortaya bu manzara ortaya çıktı. Ortaya İzmir'e yakışmayan görüntüler çıktı.