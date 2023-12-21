İzmir’de iki ayrı adrese baskın! Uyuşturucuyu böyle yapmışlar

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Narkoalan ekipleri, iki ayrı adreste uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen şok baskında, 2 bin 165 gram metamfetamin ve 645 gram bonzai ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon anında görüntülenen ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin görüntüsü mide bulandırırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen olayın şüphelileri C.K. ve D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.