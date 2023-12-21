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Haberler İzmir Komünist Başkan'dan İzmir için adaylık sinyali

Komünist Başkan'dan İzmir için adaylık sinyali

HABER MERKEZİ
Komünist Başkan’dan İzmir için adaylık sinyali
2019 seçimlerinde TKP'den seçilen ve Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu yeniden aday olabileceğinin sinyallerini vermişti. Bir televizyon kanalında yeniden adaylığına dair konuşan Maçoğlu, merak edilen soruları yanıtladı. Maçoğlu partisinin ve bağlı bulduğu ittifakın araştırmalarının sürdüğünü ve İzmir'den de aday olabileceğinin sinyalini vererek, "İstanbul, Aydın, İzmir, Tunceli ve benzeri illerde araştırmalar yapılıyor. Büyük nüfuslu ilçelerde araştırma ve anketler yapılıyor. İl ve ilçe halen belli değil" ifadelerini kullandı.
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