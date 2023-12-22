Altunbaş çetesi çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' gibi çok sayıda suç işlediği tespit edilen ve liderliğini Ahmet Altunbaş'ın yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik gözaltı kararı verildi. Suç örgütü üyelerinin mağdurları ortak olma vaadi ile tuzağa düşürdükleri, plakası kapatılan

araçlarla kaçırdıkları, alıkoydukları ve silahla öldürmeye teşebbüs edip, haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Genişletilen soruşturmada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 66 fişek ve çeşitli sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Örgüt lideri Ahmet Altunbaş, M.M.S., F.D., A.Ö., M.V., U.T., M.M.V., S.T. ve M.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

47 İLDE 'NARKOGÜÇ-40'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde eş zamanlı düzenlenen "NARKOGÜÇ- 40" Operasyonunda; 1 ton 156 kg uyuşturucu madde, 14 milyon 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Operasyonlarda yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 15 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.