  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'in 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İzmir'in Menderes, Buca ve Bornova ilçelerinde şüpheli araçlar üzerinde arama yapan polis ekipleri kilolarca zehirli madde ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

AA
İzmir’in 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes'te durdurduğu bir otomobilde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Buca'daki bir kargo firmasının aracında yapılan aramada ise 110 bin 540 sentetik ecza ele geçirildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı

.

Bornova'da da bir kargo firması üzerinden gönderilen kargo paketlerinde yapılan aramada 14 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA