Sağanak istinaf duvarını yıktı

İZMİR'DE dün etkili olan sağanak yağış Kemeraltı'nı bitmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle yine çamur deryasına çevirdi. Esnaf, dükkanlarının önündeki sokaklarda biriken çamurları kendileri temizlemek zorunda kaldı. Sağanak sırasında benzin istasyonuna ait istinat duvarı da yola çöktü. Edinilen bilgilere göre, benzin yüklü tankerlerin yoldan geçtiği sırada duvar yıkıldı. Duvar benzinliğin yanı başındaki yola doğru çökerken olayda can ve mal kaybı meydana gelmedi. Ülke genelinde etkili olan yağış sonrası Muğla Marmaris'te de ağaçlar ve direkler devrildi.