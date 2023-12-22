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Haberler İzmir Sağanak istinaf duvarını yıktı

Sağanak istinaf duvarını yıktı

HABER MERKEZİ
Sağanak istinaf duvarını yıktı
İZMİR'DE dün etkili olan sağanak yağış Kemeraltı'nı bitmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle yine çamur deryasına çevirdi. Esnaf, dükkanlarının önündeki sokaklarda biriken çamurları kendileri temizlemek zorunda kaldı. Sağanak sırasında benzin istasyonuna ait istinat duvarı da yola çöktü. Edinilen bilgilere göre, benzin yüklü tankerlerin yoldan geçtiği sırada duvar yıkıldı. Duvar benzinliğin yanı başındaki yola doğru çökerken olayda can ve mal kaybı meydana gelmedi. Ülke genelinde etkili olan yağış sonrası Muğla Marmaris'te de ağaçlar ve direkler devrildi.
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