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Haberler İzmir Saygılı: Emanetleri mutlaka geri alacağız

Saygılı: Emanetleri mutlaka geri alacağız

HABER MERKEZİ
Saygılı: Emanetleri mutlaka geri alacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemalpaşa İlçe Teşkilatı ile buluştu. Başkan Saygılı, üyelerin de yoğun katılım gösterdiği buluşmada, Kemalpaşa'nın önemini anlattı ve "Emaneti geri alacağız" mesajı verdi.

Saygılı; "Halkımızın, CHP'yi deneyelim diyen Kemalpaşa'nın da hali ortada. Hedefimizde, hemşerilerimizin CHP'ye emanet ettiği belediyeleri geri almak da var. İzmir'in her köşesinden olduğu gibi buradan da 'Artık yeter, biz hizmet istiyoruz' isyanı yükseliyor. Torbalı, Selçuk, Ödemiş, Menderes de düş kırıklığı içinde. Buralardaki emanetleri de mutlaka geri alacağız" dedi.

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