Teknisyenler mesai saatlerinden şikayetçi

İZMİR Eczane Teknisyenleri Derneği Genel Sekreteri Ergin Cingöz, eczane teknikerlerinin uzun çalışma saatlerinden şikayetçi oldu. "Karşılığını alamadığımız mesaiye hayır. Cumartesi Eczaneler kapatılsın" diyen Cingöz, uzun mesai saatlerine maruz bırakılan meslektaşlarının işten çıkarılma korkusuyla mağduriyet yaşadığını ve buna ses çıkaramadıklarını da vurguladı. Sağlık emekçilerinin en önemli kolu olan eczanelerde çalışan teknisyenlerin çalışma saatleri ve iş yükünün fazla olduğuna dikkat çeken Cingöz, tüm zorluklara rağmen işlerini büyük bir şevkle yürüttüklerinin altını çizdi. Haftanın yorgunluğunu attıkları, aileleri ile vakit geçirdikleri ve en önemlisi sosyal hayata karıştıkları hafta sonu tatillerinde uzun mesai saatleri ile karşı karşıya bırakıldıklarını öne süren Cingöz, "Hayatı, sadece cumartesi akşamı ile pazartesi sabahı arasına layık görülen, uzun mesai saatlerine maruz bırakılan binleriz. Psikolojik şiddetin had safhada olduğu bu sektörde, iş bölümü olmaksızın her iş yaptırılan yine de gerekli değeri ve haklarını alamayan, hatta önemsenmeyen binleriz" dedi.

EN DEĞERLİ ŞEY ZAMAN

Ergin Cingöz, "Hayattaki en değerli şey zamandır. İşten çıkarılma korkusuyla, sınırsız mesai saatleri dayatılmış, kimin ne gerekçeyle belirlediği belli olmayan değişken çalışma ücretleri dayatılmış, yıllık izinleri birilerinin istediği kadar kullandırılmış ve bunun gibi uzayıp giden bir mağduriyet listesine karşın fedakarca çalışan mutsuz binleriz. İzmir Eczane Teknisyenleri Derneği olarak tüm çabamız teknisyen arkadaşlarımızın mutlu ve rahat olmaları" ifadelerini kullandı.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLAR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYOR

İZMİR'İN Karabağlar ilçesindeki Limontepe Kavşağı'ndaki trafik ışıklarındaki yaşı küçük çocuklar trafiği tehlikeye düşürüyor. Sürücüler, trafik lambalarında duran araçların camlarını silmek için yola atlayan çocuklara karşı önlem alınmasını istedi. Karabağlar ilçesindeki Limontepe Kavşağı başta olmak üzere çevredeki trafik ışıklarında bekleyen yaşı küçük çocuklar sürücülerin korkulu rüyası oldu. Trafik ışıklarında durdukları zaman bu çocukların ellerindeki bez ve cam sil ile araçların önüne atladığını ifade eden sürücüler, araçların hareket edeceği sırada çocukların tehlike ile burun buruna geldiğini de ifade etti. İstememelerine rağmen yaşı küçük çocukların araç camlarını silmek için yoğun çaba harcadığını, her gelip geçtiklerinde bu olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden sürücüler, bir cana mal olmadan bu konuda yetkililerden gerekli tedbirleri almasını istedi.

TİRE'DE BOZUK YOLLAR GEÇİT VERMİYOR

İZMİR Tire'de, bozuk yollar yaya ve otomobil sürücülerine geçit vermiyor. Adliye sarayının üst kısmında yer alan Hastane caddesindeki devasa çukur vatandaşları canından bezdirdi. Ana caddenin sık kullanılan güzergah üzerinde bulunduğunu belirten mahalleli, "Son dört yılda yolun bu bölümü defalarca kazıldı. Asfaltla kapatılacağına her defasında tam olarak tamir edilmeden yarım bırakıldı. Üzeri toprakla kapatılan çukur yağmur suyu ile tekrar tekrar derinleşiyor. Yolu kullanan otomobiller çukuru fark ettiklerinde son anda sağa veya sola ani manevralar yapıyorlar. Bu esnada yoldaki yayalar ise can havliyle kaçışıp oldukça zor anlar yaşıyorlar. Yetkilileri uyarıyoruz, burada herhangi ölümlü veya yaralanmalı kazanın yaşanması an meselesi. Bugüne kadar en az 5 veya 6 kez kazılan yolu kalıcı olarak asfaltlamak için üzücü bir olayın yaşanmasını mı bekliyorsunuz?" diye konuştu.