Yasar Üniversitesi’nde 5 yıl süre ile akreditasyon

YAŞAR Üniversitesi, Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği'ne başvuru yapan ve ulusal akreditasyonu alan ilk iki üniversiteden biri oldu. Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, "Program akreditasyonları çok önemli çünkü diplomanın değerini ortaya koyuyor. TAPLAK'a akreditasyon almak için ilk başvuran üniversitelerden biri olduk, gururluyuz" dedi. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, yaklaşık bir yıl süren değerlendirmeler sonucunda, ulusal akreditasyonu 5 yıl süre ile almaya hak kazanan ilk bölüm oldu.