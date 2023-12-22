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Haberler İzmir Yasar Üniversitesi’nde 5 yıl süre ile akreditasyon

Yasar Üniversitesi’nde 5 yıl süre ile akreditasyon

HABER MERKEZİ
Yasar Üniversitesi’nde 5 yıl süre ile akreditasyon
YAŞAR Üniversitesi, Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği'ne başvuru yapan ve ulusal akreditasyonu alan ilk iki üniversiteden biri oldu. Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller, "Program akreditasyonları çok önemli çünkü diplomanın değerini ortaya koyuyor. TAPLAK'a akreditasyon almak için ilk başvuran üniversitelerden biri olduk, gururluyuz" dedi. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, yaklaşık bir yıl süren değerlendirmeler sonucunda, ulusal akreditasyonu 5 yıl süre ile almaya hak kazanan ilk bölüm oldu.
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