  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir ekiplerinden hırsıza suçüstü

İzmir ekiplerinden hırsıza suçüstü

HABER MERKEZİ
İzmir ekiplerinden hırsıza suçüstü
İzmir'in Buca ilçesinde bir fırına giren ve içecek çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı. Olay önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akıncılar Mahallesi'nde bulunan bir fırın kafede meydana geldi. Evlerinin karşısında olan fırının camını açan şüpheli bir kişinin içeride bulunan içecekleri almaya çalıştığını gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaydan çok kısa süre sonra bölgeye gelen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı suçüstü yakaladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA