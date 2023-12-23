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İzmir'e şehit ateşi düştü! Acı haberi ailesine verildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın, İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken Şehit Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

DHA
İzmir’e şehit ateşi düştü! Acı haberi ailesine verildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi, İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar ise taziyeye koştu.

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

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