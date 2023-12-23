Nitelikli dolandırıcılara gözaltı

İzmir'de "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülmekte olan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 ikamet adresi ve 10 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Kaza sigorta tazminatını hileli yollarla edinen 12 şüpheli, paravan şirketler aracılığı ile naylon fatura düzenleyerek bu faturaları piyasaya para karşılığı süren 12 şahıs olmak üzere toplam 24 hedef şüpheli şahsa yönelik baskınlar yapıldı. 21 şüpheli yakalanırken, 3 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.