Olaylı derbinin sanığı tahliyesini istedi

İzmir'de, Göztepe ile Altay arasındaki olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan tutuklu sanık Furkan Ersanlı, "Yaşanan kazadan dolayı özür dilerim. Şimdi tahliye olsam 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için öm��r boyu çalışmak zorundayım" dedi.

ÖMÜR BOYU ÇALIŞMALIYIM

23 kişinin yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı olan Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ersanlı, "13 aydır büyük mağduriyet yaşıyorum. Nasıl olduğunu hala anlamıyorum. 1-2 milyon liralık tazminatı ödemek için ömür boyu çalışmak zorundayım. Nişanlımla ayrıldım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.