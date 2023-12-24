İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 24 Aralık Pazar

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR TURAN
24.12.2023 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR
24.12.2023 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
24.12.2023 saat 06:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇİMENTEPE, ZAFERTEPE, 19 MAYIS, 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, VEZİRAĞA, HASAN ÖZDEMİR, DUATEPE, SELÇUK, KOCATEPE
24.12.2023 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
24.12.2023 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ HORZUM
23.12.2023 saat 08:00 ile 24.12.2023 saat 12:00 arasında yaklaşık 1 gün 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ALAŞARLI, ÇAYLI, EMİRLİ, KIZILCAAVLU, YEŞİLKÖY
24.12.2023 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.