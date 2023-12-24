İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 24 Aralık Pazar

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...